Μετά το πέρας της συνάντησης ο Πρωθυπουργός και ο Γ.Γ. του ΟΟΣΑ θα προβούν σε κοινές δηλώσεις προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, όπου θα παρουσιαστεί και η ετήσια οικονομική έρευνα του Οργανισμού για την Ελλάδα (Economic Survey of Greece 2018).

More in this category: