Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα πραγματοποιήσει διμερείς επαφές και θα συναντηθεί στην Ουάσινγκτον με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγό Τζόζεφ Ντάνφορντ, με υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Άμυνας ενώ θα συμμετάσχει και σε εκδήλωση του Κέντρου Στρατηγικής και Διεθνών Σπουδών (Center for Strategic and International Studies).

More in this category: