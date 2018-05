Αντικείμενο των συζητήσεων είναι το πολυετές οικονομικό πλαίσιο της ΕΕ "Multiannual Financial Framework (MFF)" και ειδικότερα η πρόταση του EPP για την οικονομική πολιτική μετά το 2020, συνυπολογίζοντας τον παράγοντα του Brexit.

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμάρας, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του WMCES, επίσημου "think tank" του Ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος (EPP), του οποίου είναι μέλος.

