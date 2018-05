Μετά από πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά, η 2η Υπουργική Συνάντηση, "Visegrad-4 plus Balkan-4 plus", ανοίγει σήμερα τις πύλες της στο Σούνιο σε συνέχεια της πρώτης συνάντησης που έλαβε χώρα στην Βουδαπέστη τον περασμένο Δεκέμβριο.

