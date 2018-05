«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, ούτε ανήκει στον ιδεολογικό και πολιτικό χώρο της δημοκρατικής αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας» αναφέρει αναλυτικό non paper του Επικοινωνίας του Κινήματος Αλλαγής, σχολιάζοντας επικριτικά τις σχετικές απόψεις που διατυπώνονται το τελευταίο καιρό.

More in this category: