Το Κίνημα Αλλαγής με ένα μακροσκελές non paper διαχωρίζει απολύτως τη θέση του από τον ΣΥΡΙΖΑ και εξηγεί γιατί «δεν ανήκει στον ιδεολογικό και πολιτικό χώρο της δημοκρατικής αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας». Επιτίθεται επίσης στον Αλέξη Τσίπρα σημειώνοντας πως "δεν θα τον αφήσουμε να μας λεηλατήσει".

