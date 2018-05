Το tweet του πρωθυπουργού αναφέρεται στην εκλογή του προέδρου του ΕΟΠΥΥ , Σωτήρη Μπερσίμη, στη θέση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Διαφθοράς και της Απάτης στην Υγεία και τη βράβευσή του με το "Best manager award" του 2018.

