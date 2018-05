«Τελικά, δεν τους "πάει" τίποτα τελευταία! Το ένα "επίτευγμά" τους ακυρώνεται μετά το άλλο. To φιλόδοξο πρόγραμμα της απο-πολιτικοποίησης (κατ’ ευφημισμόν βέβαια, καθότι το σωστό θα ήταν απο-κομματικοποίησης), κατέρρευσε ως χάρτινος πύργος», δηλώνει ο βουλευτής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς.

