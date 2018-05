«Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών έκαναν σημαντική πρόοδο, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις δεν τελείωσαν, αντιθέτως βρίσκονται στην πιο κρίσιμη καμπή τους. Ορισμένοι βιάζονται να πουν χοπ, πριν ακόμα τα Σκόπια πηδήξουν το χαντάκι. Υπομονή και ψυχραιμία μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου», αναφέρει το non paper του Μαξίμου, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που θέλουν να υπάρχει δρόμος ακόμα για την αποδοχή του erga omnes με όνομα ικανό να υποστηριχθεί και στις δύο πλευρές.

More in this category: