Βάσω Κιντή, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Κορίκης, Στρατηγική ψηφιακών μέσων Γιάννης Μαστρογεωργίου, Συνεργάτης του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση Νίκος Μαυρίδης, PhD, Massachusetts Institute of Technology, Academic & Consultant, Robotics & Artificial Intelligence Μάριος Α. Νόττας, Δημοσιολόγος-Πανεπιστημιακός / Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας Βαλεντίνος Τζέκας, Ιδρυτής FightHoax.com Γρηγόρης Φαρμάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, AGILIS S.A. Statistics & Informatics

Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής & Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Μιλτιάδης Νεκτάριος, Καθηγητής της Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Μιράντα Ξαφά, Senior scholar, Centre for International Governance Innovation (CIGI) Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Προκοπάκης, Σύμβουλος επιχειρήσεων Γκίκας Χαρδούβελης, πρώην Υπουργός Οικονομικών, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

