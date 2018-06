Αλέξης Τσίπρας και Ζόραν Ζάεφ κατέληξαν την Τρίτη σε συμφωνία για το ονοματολικό της ΠΓΔΜ. Και όπως έγινε γνωστό το... όνομα αυτής είναι το "Βόρεια Μακεδονία". Η συμφωνία, όμως, πέραν του ονόματος έχει κι άλλα σημαντικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουμε.

Με βάση τα όσα ανακοίνωσαν οι δύο Πρωθυπουργοί στα διαγγέλματά τους ισχύουν τα εξής:

-Η γειτονική χώρα θα ονομάζεται έναντι όλων (erga omnes) ως «Δημοκρατία της Βόρειας («Severna Makedonja»).

-Το όνομα θα εγγραφεί στο σύνταγμα της πΓΔΜ με την απαραίτητη αναθεώρηση. Παράλληλα, οι πάνω από 140 χώρες που αναγνωρίζουν σήμερα την εν λόγω χώρα με τον όρο Μακεδονία, θα την αναγνωρίζουν εφεξής ως Βόρεια Μακεδονία.

-Απαλείφονται από το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας αναφορές σε «προστασία μακεδονικών μειονοτήτων» εκτός συνόρων και εναρμονίζεται το σχετικό με την ομογένεια άρθρο με το ανάλογο που υπάρχει στο ελληνικό Σύνταγμα

-Καθορίζονται μεταβατικές περίοδοι για την αλλαγή των εσωτερικών εγγράφων στη γειτονική χώρα, και αυτή η περίπλοκη διαδικασία θα συνδέεται με το άνοιγμα κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της «Βόρειας Μακεδονίας».

-Συγκροτείται επιτροπή η οποία θα εξετάσει τη χρήση εμπορικών σημάτων στις δύο χώρες.

-Αναγνωρίζεται «μακεδονική γλώσσα» («Macedonian language»), με τη σημείωση ότι η «Βόρεια Μακεδονία» αναγνωρίζει στο πλαίσιο της συμφωνίας ότι η γλώσσα αυτή είναι σλαβικής προέλευσης.

-Σε σχέση με την εθνικότητα ισχύει ο όρος Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia, με τη ρητή αναφορά ότι ο λαός αυτής της χώρας δεν σχετίζεται με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.