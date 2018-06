«Από χθες στις 8 το βράδυ η ΝΔ ζήτησε να της αποσταλεί το πλήρες κείμενο της συμφωνίας. Τι άραγε φοβάται η κυβέρνηση και καθυστερεί να το στείλει; Είναι αδιανόητο η μόνη ενημέρωση που έχουν τα πολιτικά κόμματα και οι πολίτες να προέρχεται από ένα non paper του Μαξίμου» προσθέτει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

More in this category: