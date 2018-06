Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Mia, τόνισε ότι το Non paper της Ελλάδας αναφορικά με τη συμφωνία ανάμεσα στους δύο πρωθυπουργούς «που διέρρευσε στο κοινό στην Ελλάδα, είναι ερμηνεία και δεν ανταποκρίνεται στους όρους της συμφωνίας».

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Σκοπίων, Μίλε Μποσνιακόφσκι, αναφέρει ότι το Non paper των 16 σημείων που εξέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου αποτελεί «ερμηνεία» και δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο της συμφωνίας.

ΠΓΔΜ για non paper Μαξίμου: Αποτελεί ερμηνεία, δεν ανταποκρίνεται στη συμφωνία

