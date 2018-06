ΚΟΣΙΩΝΗ - Ξέρετε γίνονται πολλές υποθέσεις εργασίας τις τελευταίες ώρες. Τι θα γινόταν εάν μια κυβέρνηση της πΓΔΜ, αφού η χώρα θα έχει ενταχθεί στη συμμαχία, επανερχόταν σε παλιά αλυτρωτικά αιτήματα; To ΝΑΤΟ παραδοσιακά τηρεί ουδετερότητα σε διαφορές μεταξύ χωρών μελών του, όπως στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ποιές είναι οι εγγυήσεις που το ΝΑΤΟ μπορεί να προσφέρει στον ελληνικό λαό, σε μια τέτοια περίσταση;

ΓΕΝΣ ΣΤΟΛΤΕΝΜΠΕΡΓΚ - To NATO έχει αποφασίσει από το 2008, από τη Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου, στην οποία ήμουν παρών ως πρωθυπουργός της Νορβηγίας, ότι μόλις το ονοματολογικό ζήτημα επιλυθεί μετά θα απευθύνουμε πρόσκληση. Εκείνη η απόφαση ακόμα ισχύει, αλλά φυσικά πρέπει να δούμε τη συμφωνία να ολοκληρώνεται και να υλοποιείται, κάτι που σημαίνει ότι θα επικυρωθεί και ότι θα γίνουν οι απαραίτητες συνταγματικές αλλαγές. Έτσι, η θέση του ΝΑΤΟ να προσκαλέσει τα Σκόπια για να γίνουν μέλος της Συμμαχίας εξαρτάται από την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας και φυσικά από την ολοκλήρωση και πλήρη τήρηση των δεσμεύσεων της συμφωνίας.

More in this category: