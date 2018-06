1. Τόσο στο ελληνικό όσο και στο αγγλικό κείμενο από πουθενά δεν προκύπτει ότι η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιεί αμετάφραστο τον όρο “Severna Makedonija”, όπως ψευδώς υποστήριξε δημοσίως χθες ο κ. Τσίπρας. Ο όρος “Severna Makedonija” δεν απαντάται πουθενά στη συμφωνία. Αντιθέτως το όνομα το οποίο συμφωνήθηκε είναι “Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” (Republic of North Macedonia) ή στη σύντομη εκδοχή του “Βόρεια Μακεδονία” (North Macedonia) (άρθρο 1 παρ 3α).

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέδωσε non paper στο οποίο αναλύει το κείμενο της συμφωνίας που δόθηκε στη δημοσιότητα.

