Τη σκυτάλη από τον υπουργό Δικαιοσύνης πήρε το Μέγαρο Μαξίμου , που με non paper όχι απλά έδωσε συνέχεια στο παραπάνω σενάριο, αλλά "φωτογράφισε" και τους επιχειρηματίες που θεωρεί ότι βοηθούν τον πρόεδρο της ΝΔ στην προσπάθειά του να ρίξει την κυβέρνηση. Κι αν ήταν αναμενόμενο πως οι κυβερνητικές πηγές θα στοχοποιούσαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη, το γεγονός ότι στην ίδια ανακοίνωση άφησαν σαφείς αιχμές και για τη στάση του Ιβάν Σαββίδη προκαλεί αν μη τι άλλο εντύπωση.

