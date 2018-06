«Το πώς το Μέγαρο Μαξίμου έχει μετατρέψει την ΕΡΤ σε ΣΥΡΙΖΑ-Channel το ξέρουν πια όλοι οι πολίτες, εξού και ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν απομείνει να παρακολουθούν την προπαγάνδα της. Επειδή, ωστόσο, τη Δημόσια τηλεόραση την πληρώνουν όλοι οι πολίτες, η ΝΔ εκδίδει σήμερα ένα ενημερωτικό σημείωμα με όσα μετέδωσε -αλλά και όσα δεν μετέδωσε- το χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 8 το βράδυ. Έχουμε και λέμε λοιπόν: Χθες 26 Ιουνίου η ΕΡΤ προέβαλε ως πρώτο θέμα όχι την μείωση της κυβερνητικής πλειοψηφίας κατά έναν βουλευτή (που προέταξαν όλα ανεξαιρέτως τα ιδιωτικά κανάλια), αλλά τη συνάντηση του κ. Αλ. Τσίπρα με την βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι. Στο εκτενές ρεπορτάζ, μεταδόθηκε στο σύνολό της η δήλωση του κ. Τσίπρα (διάρκειας 4 λεπτών!) και ακολούθησαν διθυραμβικά σχόλια για την «ιστορική» συνάντηση με την κ. Μέι, αλλά και τις επαφές που είχε στο City με επενδυτές, στους οποίους, κατά το ρεπορτάζ «ο κ. Τσίπρας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις». Εξυπακούεται ότι στο διάρκειας 6,5 λεπτών ρεπορτάζ δεν έγινε καμία απολύτως αναφορά στη φραστική επίθεση που δέχθηκε την προηγούμενη μέρα ο πρωθυπουργός από Έλληνες που ζουν στο Λονδίνο. Ως δεύτερο θέμα του δελτίου οι ιθύνοντες της ΕΡΤ ιεράρχησαν τη δήλωση του Ευκλείδη Τσακαλώτου ότι “το πρόσφατο Eurogroup δημιουργεί καθαρό διάδρομο για την οικονομία και τους επενδυτές”. Στο 3λεπτο ρεπορτάζ έγινε εκτενής αναφορά στον «ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο που έχουν προκαλέσει οι επιλογές της κυβέρνησης στις διεθνείς αγορές και το διεθνή Τύπο», όπως βέβαια και στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τη S&P. Αναγνώστηκε ευρύ τμήμα της συνέντευξης του κ. Τσακαλώτου στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (το έτερο μιντιακό παράρτημα του Μαξίμου), όπως και δήλωση του αντιπροέδρου κ. Δραγασάκη με τίτλους όπως «διεθνή συγχαρητήρια για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος» κλπ. Η ανεξαρτητοποίηση του Γ. Λαζαρίδη παρουσιάστηκε ως τρίτο θέμα . Το ρεπορτάζ ξεκίνησε, βέβαια, με το non paper του Μαξίμου και είχε τον εξής πρόλογο: «Σχέδιο νέας αποστασίας που απεργάζονται συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη και τα οποία λειτουργούν για λογαριασμό Μητσοτάκη καταγγέλλουν κυβερνητικοί κύκλοι». Ακολούθησε με τίτλο «η κυβέρνηση είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει» η πλήρης δήλωση του πρωθυπουργού για το θέμα (αυτή στην οποία επικαλέστηκε ο κ. Τσίπρας την ανύπαρκτη ταινία «Τοο hard to die») και αμέσως μετά:

