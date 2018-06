«Δεν είναι σημαντικό αν υπάρξουν κάποιες επιστροφές από τη Γερμανία αν αυτό θα βοηθήσει να δώσει ένα μήνυμα στους παράνομους διακινητές ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις ροές παράνομης μετανάστευσης», δήλωσε ο κ. Τσίπρας. Σύμφωνα με τους Financial Times , «o κ. Τσίπρας ανέφερε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με τη Γερμανία δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην Ελλάδα, δεδομένου ότι μόνο 50-100 αιτούντες άσυλο περνούν κάθε μήνα τα βόρεια σύνορα της χώρας. "Για μας δεν είναι το πρόβλημα"», είπε.

Ανοιχτός σε μια ειδική συμφωνία με το Βερολίνο που θα διευκολύνει τη Γερμανία να στείλει αιτούντες άσυλο πίσω σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζεται ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στους Financial Times, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η συνθήκη του Δουβλίνου «είναι ξεπερασμένη από τη ζωή και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, να μοιραζόμαστε το βάρος και να μην βρίσκονται σε αυτή την άδικη θέση οι χώρες της πρώτης υποδοχής αλλά και η Γερμανία».

