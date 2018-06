«Το Μαξίμου βγάζει non paper κατά της κ. Γεννηματά, για να καλύψει το paper Tσίπρα. Τη συνέντευξη του στους FT όπου είπε ναι σε όλα στην κ. Μέρκελ και για το προσφυγικό, σε βάρος των συμφερόντων της χώρας μας» σχολίασε το Κίνημα Αλλαγής.

