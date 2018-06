Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, επιμένει στην άποψη πως η συμφωνία για το ονοματολογικό της ΠΓΔΜ είναι προς όφελος της Ελλάδας. "Πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία θα φέρει καλά αποτελέσματα, αλλά πρέπει να εργαστούμε σκληρά με την Αθήνα και τα Σκόπια για να την εφαρμογή της και να αμβλύνουμε τα εθνικιστικά αισθήματα και στις δύο πλευρές", τόνισε στους Financial Times.

More in this category: