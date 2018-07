«Τρία χρόνια μετά το όχι συνεχίζετε να διχάζετε και να κυβερνάτε με ψέματα» είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ έκανα λόγο για μεγάλες πολιτικές "κωλοτούμπες". Τα τρία χρόνια, που πέρασαν, σημείωσε, σηματοδοτούν το χρονικό της ουσιαστικής πολιτικής ήττας. «Φωνάζατε go back κ. Mέρκελ και σήμερα παρακαλάτε για λόγια συμπάθειας και χτήπημα στην πλάτη. Γίνατε το παιδί για όλες τις δουλειές και οι εκλεκτοί της νέας διαπλοκής. Υπογράφατε τα όσα είχατε καταγγείλει, αλλά δεν μπορείτε να υλοποιήσετε τίποτα, γιατί είστε ανίκανοι» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

