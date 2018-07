«Με βάση την απάντηση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας κας Emily O’ Reilly προς τον Πρόεδρο της ECON κ. Roberto Gualtieri στις 4 Ιουλίου 2018, προκύπτει ότι η ΕΚΤ και συγκεκριμένα ο Επικεφαλής της κ. Μ. Ντράγκι,, «υπονομεύουν την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και τη φήμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας». Η συμμετοχή του κ. Ντράγκι στο ισχυρό Group of 30 (G30), ένα διεθνές Φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν τραπεζίτες, ακαδημαϊκοί και επικεφαλής ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών γιγάντων, φαίνεται ότι οδηγεί την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια στο να μιλάει για «κακοδιοίκηση» της ΕΚΤ εκ μέρους του Επικεφαλής της.

More in this category: