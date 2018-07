To επίδομα ανεργίας και το εφάπαξ ποσό 650Euro, σε όσους έχει ανασταλεί η εργασία τους μετά την καταστροφή της επιχείρησης στην οποία εργάζονταν εξαιτίας των πυρκαγιών, θα καταβάλλεται μετά από αίτηση του δικαιούχου στο τοπικό υποκατάστημα του ΟΑΕΔ .

