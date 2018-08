Η δράση είναι μέρος του πιλοτικού προγράμματος ΠΟΛΗ2 που υλοποιείται από την Εταιρία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) του δήμου Αθηναίων και υπογράφεται από τον επίσημο οδηγό της πόλης This is Athens. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΤΑ, Αλέξης Γαληνός δήλωσε σχετικά: «Συνολικά, η δράση «Κατάστημα στο Κέντρο» αφορά κλειστά καταστήματα που βρίσκονται συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένους δρόμους ή πλατείες του κέντρου της πόλης, ώστε να στεγάσουν επιχειρηματικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Στόχος της δράσης είναι να ωφεληθεί το σύνολο των επιχειρήσεων που λειτουργούν στις συγκεκριμένες περιοχές. Άλλωστε, τα κλειστά καταστήματα που πρόκειται να ανοίξουν δεν θα είναι μεμονωμένα, αλλά θα αποτελούν κομμάτι μιας ευρύτερης διαδρομής στο κέντρο της Αθήνας, δημιουργώντας θεματικές ενότητες αγοράς είτε στον ίδιο δρόμο είτε σε πολύ κοντινή απόσταση».

