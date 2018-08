Δεν χάνει ευκαιρία για προκλητικές αναφορές εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ακόμα και στο άρθρο του στους New York Times, σχετικά με τις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, ο Ερντογάν έκανε αναφορά στον "Αττίλα", σημειώνοντας πως η εισβολή έγινε "για να αποτρέψει τη σφαγή των Τούρκων από τους Ελληνοκύπριους".

