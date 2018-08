Ο κ. Γκόλνταμερ ευχαρίστησε από την πλευρά του τον πρωθυπουργό για την πρόσκληση και εξήγησε ότι επιπλέον κίνητρο για την αποδοχή της εκ μέρους του είναι και το γεγονός της νέας περιόδου πυρκαγιών που απειλούν τον κόσμο συνολικά. Παρέπεμψε σε πρόσφατο άρθρο των New York Times όπου Αμερικανοί συνάδελφοί του μιλούν για μια χωρίς προηγούμενο εποχή πυρκαγιών που είναι δύσκολο να ελεγχθούν και που συμπεριφέρονται διαφορετικά απ' ό,τι γνωρίζαμε πριν. Ως προς αυτό επισήμανε τα παραδείγματα των πυρκαγιών στην Πορτογαλία, την Καλιφόρνια, τη Σουηδία και της μικρότερης έκτασης πυρκαγιές στη Γερμανία. Σημείωσε ότι βλέπουμε ότι αλλάζουν δραματικά τα τοπία και καθίστανται περισσότερο ευάλωτα όχι μόνο αυτά αλλά και οι άνθρωποι που διαμένουν στις περιοχές αυτές.

