Είναι η τέταρτη επίσκεψη του Νίκου Κοτζιά,με την ιδιότητα του υπουργού Εξωτερικών στην δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη και την πολυπληθέστερη χώρα, με 1,3 δισ. κατοίκους. Οι συνομιλίες θα εστιάσουν στο επενδυτικό σχέδιο «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος (One Belt, One Road)», στο οποίο η Ελλάδα θεωρείται κομβικός και στρατηγικός εταίρος,

More in this category: