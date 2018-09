Η IBM θα δώσει το παρών στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας και ένα από τα σημαντικότερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί στις 8-16 Σεπτεμβρίου με τιμώμενη χώρα τις Η.Π.Α.

Με βασικά χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα η IBM προγραμματίζει μια σειρά δράσεων στο πλαίσιο της Έκθεσης. Ο εκθεσιακός χώρος της ΙΒΜ με Αριθμό 1 φιλοξενείται στο Αμερικάνικο Περίπτερο (US Pavillion, #13).

Ο Σπύρος Πουλίδας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΒΜ για την Ελλάδα και την Κύπρο, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη δυνατότητα που μας προσφέρεται φέτος, μια ιδιαίτερη χρονιά καθώς η ΙΒΜ συμπληρώνει 80 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, να συμμετέχουμε σε μια έκθεση διεθνούς κύρους, όπως η 83η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η παρουσία μας στη διοργάνωση αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσουμε στους επισκέπτες την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες με τις οποίες η ΙΒΜ εργάζεται και αναπτύσσει τις καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής του μέλλοντος».

Η παρουσία της ΙΒΜ στη ΔΕΘ θα εστιάσει στην Τεχνητή Νοημοσύνη- με την πλατφόρμα Watson της ΙΒΜ και με έμφαση στο Watson Health που απευθύνεται στο νευραλγικό τομέα της Υγείας, το Blockchain, τους Κβαντικούς Υπολογιστές (Quantum Computing), το Security και το Internet of Things (ΙΟΤ). Στο περίπτερο της ΙΒΜ θα βρίσκονται εξειδικευμένα στελέχη από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ καθώς και Έλληνες ερευνητές από το Ερευνητικό Κέντρο της ΙΒΜ στη Ζυρίχη για να παρουσιάσουν τις τεχνολογίες αιχμής επόμενης γενιάς τις οποίες η εταιρεία αναπτύσσει, αναδεικνύει και ενσωματώνει σταδιακά στην καθημερινότητα μας.

Επιπλέον, η εταιρεία διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων στην κεντρική σκηνή του Αμερικάνικου Περιπτέρου (#13) καθώς και μια κεντρική εκδήλωση στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑΣ την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 18.00-21.00 µε τίτλο «Let’s Put Smart to Work: Artificial Intelligence (AI) in Action», με keynote ομιλητή τον κ. Kyu Rhee, Vice President & Chief Health Officer του τομέα IBM Watson Health, ΙBM Corporation.

Βασικό θέμα της εκδήλωσης θα είναι η αξιοποίηση των λύσεων Cloud και Watson της ΙΒΜ και συγκεκριμένα η συμβολή της πλατφόρμας Watson Health στον κλάδο της Υγείας. Στην εκδήλωση συμμετέχει με ομιλία και το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, το οποίο έχει εγκαταστήσει την πλατφόρμα Watson for Oncology της ΙΒΜ και θα παρουσιάσει την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην υπηρεσία της Ογκολογίας. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση καθώς και για συμμετοχή στο : https://www.eventora.com/en/Events/ibm-ai

Τέλος, την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου (16:00 – 17:00) θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση της ΙΒΜ σχετική με την αντίστοιχη αγορά εργασίας, με τίτλο Do your Best Work Ever @ IBM με κύρια ομιλήτρια την κα Μάγδα Κωνσταντέλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της ΙΒΜ για την Ελλάδα και την Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιασθούν οι στρατηγικοί άξονες της εταιρείας και οι τομείς υψηλής ζήτησης για εργασία στον τομέα της τεχνολογίας καθώς και οι προσφερόμενες ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΙΒΜ. Εν συνεχεία, εκπρόσωποι της εταιρείας θα είναι διαθέσιμοι για κατ’ ιδίαν συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους. (17:00 – 20:00).