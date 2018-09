«Timeo Danaos et dona ferentes (Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας)». Με αυτό το ρητό ο Νίκος Φίλης σχολίασε την αμερικανική παρουσία, ως τιμώμενη χώρα για αυτή τη χρονιά στη ΔΕΘ.

More in this category: