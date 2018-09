«Δεν γίνεται να παραμένει η Αθήνα που είναι ένα από τα ισχυρότερα brand name στον κόσμο, ο ‘φτωχός συγγενής’ που περιμένει από την Περιφέρεια τα κονδύλια που απαιτούνται για τη δρομολόγηση δράσεων που θα τη βγάλουν από την αφάνεια» επισήμανε, συμπληρώνοντας πως «όσοι ενδιαφέρονται για την πρωτεύουσα θα πρέπει να διεκδικήσουν μία ισχυρή τοπική διακυβέρνηση, όπως εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε όλη την Ευρώπη».

More in this category: