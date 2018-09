To Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων συγκεκριμένα αναφέρει πως "εμμένει στις πληροφορίες των συντακτών του από ευρωπαϊκές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες «οι θεσμοί θεωρούν βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και δεν μιλούν πλέον για αναβολή του (νομοθετημένου) μέτρου για τη μείωση των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου αλλά για ακύρωσή του».

