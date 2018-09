Την Πέμπτη θα λάβει χώρα η συνάντηση υπουργών Εξωτερικών της ελληνικής πρωτοβουλίας «Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών», ενώ την ίδια μέρα ο κ. Κοτζιάς θα είναι κεντρικός ομιλητής στη δεξαμενή σκέψης Συμβούλιο για την Εξωτερική Πολιτική (Council on Foreign Relations).

Όπως ανέφερε διπλωματική πηγή, η έμφαση στις δραστηριότητες του πρωθυπουργού εκτός ΟΗΕ θα εστιαστεί σε επαφές με μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς, όπως η Bank of America, η Merrill Lynch, η Morgan Stanley κ.ά., συμμετέχοντας σε πρωινά και γεύματα εργασίας και εκπροσώπους μεγάλων επενδυτικών οργανισμών και εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων.

