Τέλος, στον δείκτη ‘αντιμετώπισης της διαφθοράς’ (control of corruption), "η Ελλάδα διολισθαίνει από το 55,3 εκατοστιαίο σημείο το 2016 στο 52,4 το 2017, δηλαδή στην 102η θέση μεταξύ 214 κρατών (ήτοι (1-0,664) επί 214)".

Όπως σημειώνει στην "Καθημερινή" ο Κώστας Μήλας (Καθηγητής και Πρόεδρος του Ερευνητικού Τομέα στο Τμήμα Χρηματοοικονομικών και Λογιστικής, University of Liverpool), στον δείκτη ‘κυβερνητικής αποτελεσματικότητας’ (government effectiveness) "η Ελλάδα κατέγραψε μικρή άνοδο από το 62,5 εκατοστιαίο σημείο το 2016 στο 66,4 το 2017. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι βρισκόμαστε στην 72η θέση μεταξύ 214 κρατών (ήτοι (1-0,664) επί 214). Παραμένουμε, όμως, χαμηλότερα από την προ-ΣΥΡΙΖΑ εποχή, το 2014. Τότε ήμασταν στο 69,2 εκατοστιαίο σημείο. Η δε Κύπρος, η οποία μόλις βγήκε στις αγορές με 10ετές κόστος δανεισμού στο 2,4%, σε σχέση με το άνω του 4% στην περίπτωση της Ελλάδας, αναρριχήθηκε στο 79,8 εκατοστιαίο σημείο το 2017".

