Ποιος είναι ο Γ. Αγγελόπουλος

Σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και κοινωνική ανθρωπολογία στο πανεπιστήμιο του St. Andrews (MPhil) και του Κέμπριτζ (PhD). Δίδαξε ως συνεργάτης στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, ως ειδικός επιστήμονας Π.Δ. 407/80 και λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια του Graz και της Λευκωσίας. Συμμετείχε στην εποπτεία διδακτορικών διατριβών στο ΠΑΜΑΚ, ΑΠΘ, Πάντειο, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Université de Provence (Aix-Marseille I). Διετέλεσε ερευνητής της Διεύθυνσης XII της Ε.Ε., μεταδιδάκτορας-ερευνητής στο πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, μεταδιδάκτορας του ΙΚΥ και μέλος ομάδων ερευνητικών προγραμμάτων της Διεύθυνσης V της Ε.Ε., του ελληνικού υπουργείου Παιδείας, του 6ου και του 7ου F.P. της Ε.Ε., του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Ιδρύματος Leverhulme. Κριτής σε 10 διεθνή επιστημονικά περιοδικά, μέλος επιστημονικών επιτροπών 19 διεθνών συνεδρίων στα πανεπιστήμια ΠΑΜΑΚ, Πάντειο, Ιωαννίνων, ΑΠΘ, Δυτικής Μακεδονίας, Ljubljana, St. Cyril and Methodius Skopje, Βulgarian Academy of Sciences, Albanian Academy of Sciences, Serajevo, Ζagreb. Συμμετέχει στο δίκτυο Border Crossings ακαδημαϊκών και φοιτητών από πανεπιστήμια των Βαλκανίων, είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Κέντρου Μειονοτικών Ομάδων και του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση.