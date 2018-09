Υπογραμμίζει επίσης ότι ως υφυπουργός του υπουργείου που εποπτεύει την ΕΡΤ, δεν πρόκειται με κανένα τρόπο να επέμβει στα εσωτερικά της και βεβαιώνει ότι «αφεντικό» της ΕΡΤ είναι ο κάθε Έλληνας και Ελληνίδα που πληρώνει το τέλος, αναγνωρίζοντας ότι ο φορέας επιδέχεται βελτίωση, ωστόσο παρατηρεί ότι «κανείς δεν μιλά» για τα «πολύ δυνατά σημεία της» όπως είναι: Η υβριδική τηλεόραση, η κάλυψη πληθώρας αθλητικών γεγονότων, η πλήρης ενημέρωση για τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα, η παροχή δωρεάν τηλεοπτικού χρόνου σε δεκάδες, φορείς, οι σειρές ποιότητας, τα αφιερώματα του αρχείου της και βεβαίως το video on demand service που διαθέτει.

