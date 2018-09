Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ σε επίπεδο Αρχηγών ΓΕΕΘΑ (Military Committee Conference in Chiefs of Defence Session), που διεξήχθη χθες στην Βαρσοβία της Πολωνίας.

More in this category: