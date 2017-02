Γνωρίστε τα νέα σεμινάρια του Sub.Urban και δηλώστε συμμετοχή!

Τα νέα σεμινάρια του Sub.Urban ξεκινούν σε λίγες ημέρες και όσοι θέλετε να γνωρίσετε από κοντά τους καθηγητές και να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των μαθημάτων μπορείτε να έρθετε την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου στις 20:00! Επιπλέον, μόνο για εκείνη την ημέρα θα ισχύσει έκπτωση 20% στα δίδακτρα κάθε σεμιναρίου, εφόσον δηλώσετε συμμετοχή. H παρέα του του Sub.Urban σας περιμένει στο στούντιο της, Μ. Χατζηκωνσταντή 8, Μετρό Πανόρμου.

Τα σεμινάρια:

HOW TO ACTUALLY MAKE A FILM – Φίλιππος Μπουραΐμης

DECONSTRUCTING CINEMA – Άρης Λυχναράς

ΤΗΕ Τ.V. SERIES DRAMA – Άρης Λυχναράς

FILM THERAPY I / SHORTS – Αλεξάνδρα Μπουσίου (8 τρίωρες συναντήσεις + 1 ιδιαίτερο μάθημα με κάθε συμμετέχοντα)

FILM THERAPY I / FEATURES – Αλεξάνδρα Μπουσίου (8 τρίωρες συναντήσεις + 1 ιδιαίτερο μάθημα με κάθε συμμετέχοντα)

FILME THERAPY II – Αλεξάνδρα Μπουσίου (8 τρίωρες συναντήσεις + 1 ιδιαίτερο μάθημα με κάθε συμμετέχοντα)

CREATIVE EUROPE – Single project Development Application – Αλεξάνδρα Μπουσίου

CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY BASICS - Χρήστος Τόλης

PHOTOSHOP FOR PHOTOGRAPHERS 101 – Αλέξανδρος Κορομηλάς

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ – Νίκος Κολλάρος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 στις 20:00, Μιχαήλ Χατζηκωνσταντή 8, Πανόρμου (20 μ. από το σταθμό του μετρό)

HOW TO ACTUALLY MAKE A FILM – Φίλιππος Μπουραΐμης

Βασικές αρχές σκηνοθεσίας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας σκηνοθέτης για να δει την ταινία που έχει στο μυαλό του να γίνεται πραγματικότητα. Από την ανάλυση σκηνών και το ντεκουπάζ μέχρι το γύρισμα, το μοντάζ και την ολοκλήρωση. Ένα κινηματογραφικό αλφαβητάρι.

DECONSTRUCTING CINEMA – Άρης Λυχναράς

Τί έκανε τους μεγάλους σκηνοθέτες πραγματικά μεγάλους σκηνοθέτες; Πώς απροκρυπτογραφούνται οι μέθοδοι του καθενός; Τί σημαίνουν όλες οι επιλογές τους; Ποιά είναι τα βασικά ρεύματα του παγκόσμιου κινηματογράφου; Όλα αυτά και άλλα πολλά σε ένα θεωρητικό – ιστορικό μάθημα για τον κινηματογράφο μέσα από την ανάλυση σκηνών, αφηγήσεων και αισθητικής προσέγγισης. Ένα μάθημα για την γλώσσα του σινεμά.

ΤΗΕ Τ.V. SERIES DRAMA – Άρης Λυχναράς

Απαντώντας σε μία σύγχρονη τάση, ένας μετρ και λάτρης των τηλεοπτικών σειρών, θα αναλύσει, θα καθοδηγήσει και θα προτείνει λύσεις σε όσους ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν την τύχη τους στην δημιουργία αυτού που εξελίσσεται στο πιο hot οπτικοακουστικό είδος.

FILM THERAPY I / SHORTS – Αλεξάνδρα Μπουσίου

Όλα τα βήματα για την κατασκευή μίας μικρού μήκους ταινίας από την ιδέα στην ολοκλήρωσή της. Το εργαστήριο απευθύνεται σε όσους (σκηνοθέτες, σεναριογράφους και παραγωγούς) δεν έχουν μέχρι τώρα εμπειρία στην δημιουργία ή την παραγωγή μίας ταινίας ή σε όσους το έχουν ήδη κάνει με έναν ίσως guerilla τρόπο. Τί κάνει μία ταινία να ξεχωρίζει και να διαπρέπει στην Ελλάδα και το εξωτερικό;

Ποιά είναι η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει κανείς αν δεν θέλει να δει μία καλή ιδέα να πηγαίνει χαμένη; Σενάριο, development, financing, γύρισμα, post production, φεστιβάλ. Το εργαστήριο θα ασχοληθεί με το πρότζεκτ του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.

FILM THERAPY I / FEATURES – Αλεξάνδρα Μπουσίου

Όλα τα βήματα για την κατασκευή μίας μεγάλου μήκους ταινίας από την ιδέα στην ολοκλήρωσή της. Το εργαστήριο απευθύνεται σε σκηνοθέτες, παραγωγούς και σεναριογράφους, που έχουν ολοκληρώσει μία ή περισσότερες μικρού μήκους και θέλουν να κάνουν την μετάβαση στην μεγάλου μήκους ταινία. Το εργαστήριο θα ασχοληθεί με το πρότζεκτ του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά: Ποιες είναι οι βασικές αρχές του σεναρίου; Ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς για να έχει ένα καλό σενάριο και ποια είναι αυτά που πρέπει να ακολουθήσει εφόσον έχει ένα καλό σενάριο;

Πότε ξεκινάει ο στρατηγικός και φεστιβαλικός σχεδιασμός μίας ταινίας μεγάλου μήκους; Πόσο χρόνο χρειάζεται για να χρηματοδοτηθεί και ποια είναι τα εργαλεία και οι πηγές χρηματοδότησης; Ποιά είναι όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς από το σημείο που βρίσκεται για να δει την ταινία του να ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο;

FILM THERAPY II – Αλεξάνδρα Μπουσίου

Ένα δεύτερο βήμα και μία εις βάθος ανάλυση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην κατασκευή μίας ταινίας που να στοχεύει στο διεθνές στερέωμα. Αφορά σε σκηνοθέτες, παραγωγούς και σεναριογράφους που θέλουν να πάνε ένα βήμα πιο βαθιά στην γνώση τους για το τί σημαίνει «κατασκευή μίας ταινίας σήμερα» - είτε για όσους έχουν παρακολουθήσει το Film Therapy I είστε για αυτούς που έχουν αντίστοιχη εμπειρία. Το εργαστήριο θα ασχοληθεί με το πρότζεκτ του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. Αναλυτικά, στο εργαστήριο θα ασχοληθούμε με τρεις βασικούς άξονες : 1. Ανάλυση Σεναρίου, 2. Διεθνείς Συμπαραγωγές και 3. Διεθνή Φεστιβάλ (απαιτήσεις και μυστικά).

CREATIVE EUROPE – Single project Development Application – Αλεξάνδρα Μπουσίου – ένα πενθήμερο τρίωρων συναντήσεων

Όλη η αίτηση του πρώην Media και νυν Creative Europe. Τί μας ζητάει αυτή η αίτηση στ’ αλήθεια, βήμα – βήμα, ερώτηση – ερώτηση. Ποιες ιδέες και ποιες ταινίες αποκλείονται. Ποια είναι η απαιτούμενη προεργασία. Παραδείγματα πραγματικών επιτυχημένων και αποτυχημένων αιτήσεων. Όλα τα μυστικά που πρέπει να γνωρίζει κανείς για την συμπλήρωση της αίτησης.

CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY BASICS – Χρήστος Τόλης

Εισαγωγή στην τέχνη και τεχνική της σύγχρονης φωτογραφίας, μέσα από μια σειρά διαλέξεων που ξεδιαλύνουν τα πρακτικά και ανοίγουν τα καλλιτεχνικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους επίδοξους ψηφιακούς φωτογράφους. Κάνοντας μια αναδρομή στην ιστορική διαδρομή της φωτογραφικής αισθητικής αλλά κρατώντας το focus στο παρόν του μέσου, αναδεικνύονται οι φωτογραφικές πρακτικές και τάσεις που χρειάζεται κανείς να γνωρίζει για να οριοθετήσει τα πρώτα του βήματα στο σύγχρονο φωτογραφικό πεδίο.

PHOTOSHOP FOR PHOTOGRAPHERS 101 – Αλέξανδρος Κορομηλάς

Το μάθημα απευθύνεται σε αυτούς που επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην πανίσχυρη εφαρμογή της Adobe. Θα καλυφθούν τα βασικά εργαλεία, η ροή εργασίας, η χρήση layers και απλών actions καθώς και εκτύπωση σε οικιακούς εκτυπωτές. Η πρώτη επαφή θα συνοδεύεται και από μια επίσκεψη στην φύση των ψηφιακών αρχείων εικόνας καθώς και στη διαχείριση χρώματος.

Στόχος είναι δοθούν όλα τα πρώτα ερείσματα ώστε ο σπουδαστές να μπορεί να δημιουργήσει την δική του ροή εργασίας στο νέο περιβάλλον και να κάνει σωστή χρήση των εργαλείων που του παρέχει η εφαρμογή.

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ – Νίκος Κολλάρος

Ένα σεμινάριο για ερασιτέχνες και επαγγελματίες ακροατές. Το σεμινάριο εκτυλίσσεται μέσα από μια σειρά συναντήσεων που έχουν στόχο η ακρόαση να γίνει το εργαλείο για να ευχαριστηθείς τη μουσική. Για να επιτευχθεί αυτό παρακολουθούμε τη διαδρομή από τη μεριά του δημιουργού, τι σκέφτηκε, πως ένιωσε, πως το έφτιαξε. Σε κάθε συνάντηση, με αφορμή ένα πρώτο τραγούδι, θα αναπτύσσεται κάθε φορά ένα διαφορετικό θέμα και θα παρουσιάζεται πώς αυτό έχει αναδειχτεί κυρίως μέσα από την ελληνική τραγουδοποιία αλλά και άλλες μορφές της μουσικής και της τέχνης. Κάθε θεματολογία θα πλαισιώνεται από μουσικά παραδείγματα με τον ίδιο πυρήνα, παραδείγματα από άλλες τέχνες, ιστορικό υλικό, μουσικολογικά στοιχεία, στιχουργικά, βιογραφικά στοιχεία των δημιουργών, θέματα ενορχήστρωσης, κ.λπ.