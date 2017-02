Θα τη «βγάλει» το Μέγαρο Μουσικής το 2017;

Ακριβώς ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου βάσει του οποίου το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών περνούσε στην πλήρη ευθύνη του Δημοσίου και οι ψίθυροι έγιναν φωνές πως τίποτα δεν έχει αλλάξει. Η κρατικοποίηση του οργανισμού - για την οποία διατυπώθηκαν τόσο πύρινοι λόγοι αντίθεσης όσο και ελπίδες ανακούφισης για την αποφυγή του κινδύνου να βάλει λουκέτο – φαίνεται πως δεν έχει βοηθήσει, πρακτικά, την ασφαλή λειτουργία του Μεγάρου.





Ο οργανισμός βρίσκεται για μια ακόμη φορά στο έλεος της λήξης της φορολογικής του ενημερότητας στα τέλη του Φεβρουαρίου (η οποία ανανεώνεται εδώ και πέντε χρόνια ανά τρίμηνο ύστερα από κατάθεση του υπουργείου Οικονομικών πριν γίνει αντικείμενο επεξεργασίας από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής) βάσει της οποίας εξασφαλίζεται η δυνατότητα να τελεί όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις, την ώρα που το 2017 αναμένεται ταμειακά δυσοίωνο.





Ένα χρόνο πριν, η κρατικοποίηση του ΜΜΑ συνεπάγετο την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων του (ύψους 226 εκατομμυρίων ευρώ συν τόκων που είχαν δοθεί την τριετία 2004-2007 για την περαιτέρω επέκταση του συγκροτήματος), του δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ) σε “αντάλλαγμα” της ιδιοκτησίας των κτηρίων της Βασιλίσσης Σοφίας, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε 800 εκατομμύρια ευρώ.





Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΜΑ, Νίκος Θεοχαράκης αναγνωρίζει σήμερα πως δύο είναι τα, άμεσα προς επίλυση, προβλήματα, «το παρελθόν και το μέλλον· δηλαδή, η επίλυση του θέματος των παλαιών οφειλών προς το δημόσιο και προς τρίτους και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του στο μέλλον» και εξηγεί αναλυτικά: «Σε ό,τι αφορά στο παρελθόν η νομοθετική ρύθμιση του Φεβρουαρίου του 2016 έλυσε δυστυχώς μόνο το ήμισυ της οφειλής του ΜΜΑ στις φορολογικές αρχές ενώ τα ληξιπρόθεσμα δάνεια στους κατασκευαστές της δεύτερης του νέου κτηρίου του ΜΜΑ είναι ακόμα σε εκκρεμότητα.

Ευελπιστώ ότι το Ελληνικό Δημόσιο, δίκην αρσιβαρίστα, θα σηκώσει το βάρος του Μεγάρου σε δύο χρόνους, αρκεί μόνο να καθίσει κάτω από τη μπάρα... Το πρόβλημα με το μέλλον τώρα είναι ότι η επιχορήγηση των τριών εκατομμυρίων ετησίως είναι εξαιρετικά δυσανάλογη με το μέγεθος του οργανισμού και με τις αντίστοιχες επιχορηγήσεις άλλων φορέων.

Βάσει αυτού το σχεδίου, το Μέγαρο προσβλέπει στην αύξηση από τα έσοδα των συνεδρίων και των εκμισθώσεων, την αύξηση των εσόδων από τα εισιτήρια, δουλεύει πάνω στην επανεξέταση του χορηγικού μοντέλου – ειδικά στο να δοθούν κίνητρα στους χορηγούς όπως φοροαπαλλαγές που εφαρμόζονται σε αντίστοιχους ευρωπαϊκούς θεσμούς - καθώς και σ' ένα πρόγραμμα μείωσης των εξόδων και των δαπανών του ΜΜΑ.



«Αφού λοιπόν εξαντλήσουμε τις δυνατότητες του οργανισμού να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων του, ζητάμε από το Ελληνικό Δημόσιο να μας εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα μας. “Συν Αθηνά και χείρα κίνει”, αλλά η Αθηνά είναι απαραίτητη» επισημαίνει ο κ. Θεοχαράκης.

«Επειδή κάποτε, από άλλη θέση, έχω δει από πρώτο χέρι τον αγριανθρωπισμό των δανειστών και τις συνέπειες της συνακόλουθης δημοσιονομικής αφαιμακτικής λιτότητας, αντιλαμβάνομαι τους περιορισμούς υπό τους οποίους λειτουργούν τα υπουργεία. Προηγούμενες κυβερνήσεις άφησαν το πρόβλημα να δημιουργηθεί παρέχοντας την εγγύηση για δάνεια που ήταν αδύνατο να πληρωθούν και μετά άφησαν το Μέγαρο στη μοίρα του - υπό πολύ καλύτερες οικονομικές συνθήκες. Οι προθέσεις των υπουργών είναι, γνωρίζω, ίδιες με τις δικές μας. «Where there is a will, there is a way» (όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος), λένε οι Αγγλοσάξονες» σχολιάζει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού.