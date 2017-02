Σεμινάρια κινηματογράφου για τους λάτρεις του είδους!

Τα κινηματογραφικά σεμινάρια του Sub.Urban (www.suburban.gr) ξεκινούν σε λίγες μέρες.

Ο Άρης Λυχναράς, μέσα από ένα θεωρητικό - ιστορικό σεμινάριο μιλάει για τις σπουδαιότερες στιγμές του κινηματογράφου και των δημιουργών του. Δε θα μπορούσε, όμως, να αγνοήσει το πιο hot οπτικοακουστικό είδος της εποχής μας, τις τηλεοπτικές σειρές. Έτσι, σχεδιάσε ένα σεμινάριο αποκλειστικά γι’ αυτές.

Ο Φίλιππος Μπουραΐμης, έχει ετοιμάσει ένα κινηματογραφικό αλφαβητάρι με όσα πρέπει να γνωρίζει ένας σκηνοθέτης για να δει την ταινία που έχει στο μυαλό του να γίνεται πραγματικότητα.

Η Αλεξάνδρα Μπουσίου, εισηγείται μια σειρά εργαστηρίων που κινούνται γύρω από την ανάπτυξη και παραγωγή ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους για σκηνοθέτες, παραγωγούς και σεναριογράφους. Τα Short και Feature Film Therapy απευθύνονται σε κινηματογραφιστές με σχετικά μικρή εμπειρία, που θέλουν να βελτιώσουν τις ιδέες τους, βελτιώνοντας αντίστοιχα το σενάριο, διαμορφώνοντας έναν πρώτο παραγωγικό σχεδιασμό και καταστρώνοντας ενα εφικτό χρηματοδοτικό πλάνο.

Για κινηματογραφιστές με προηγούμενη εμπειρία, στο Advanced Workshop in Filmmaking and Production, θα εμβαθύνουμε μαθαίνοντας βασικές αρχές ανάλυσης σεναρίου, πότε και πώς μπορούμε να χτίσουμε μία διεθνή συμπαραγωγή και πώς οργανώνουμε τη φεστιβαλική στρατηγική κάθε ταινίας.

Τέλος, αποφασίσαμε να οργανώσουμε ένα εργαστήριο με επίκεντρο την αίτηση ανάπτυξης Single Project προς το Creative Europe. Η αίτηση που αποτελεί γρίφο ακόμα και για έμπειρους κινηματογραφιστές έχει μυστικά και τρόπους προσέγγισης που την καθιστούν στην πραγματικότητα προσβάσιμη. Θα δούμε πραγματικά παραδείγματα πετυχημένων και αποτυχημένων αιτήσεων και τελειώνοντας θα γνωρίζουμε όλοι τι χρειάζεται μία αίτηση για να βρει τον στόχο της.

Αναλυτικά τα σεμινάρια:

DECONSTRUCTING CINEMA - Ένα μάθημα για τη γλώσσα του σινεμά

Εισηγητής: Άρης Λυχναράς

The TV series drama

Εισηγητής: Άρης Λυχναράς

Short Film Therapy - Εισαγωγή στην παραγωγή ταινιών μικρού μήκους

Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Μπουσίου

Feature Film Therapy - Εισαγωγή στην παραγωγή ταινιών μεγάλου μήκους

Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Μπουσίου

How to actually make a film

Εισηγητής: Φίλιππος Μπουραΐμης

Advanced Workshop on Filmmaking and Production

Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Μπουσίου

Creative Europe - Single Project Development Application

Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Μπουσίου

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο http://suburban.gr/