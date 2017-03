Tips για να μεγαλώσουμε γενναία κορίτσια

Κάθε μικρό κορίτσι είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένο ότι θα γίνει μια γυναίκα όπως είναι πάνω-κάτω η μητέρα της, αφού εκείνη είναι το πρότυπό της. Εάν λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι είμαστε αδύναμες και εύθραυστες, το πιο πιθανό είναι ότι θα μεγαλώσουμε αδύναμα κορίτσια.

Εάν όμως ανάμεσα στις αξίες που θα τα διδάξουμε για τη ζωή είναι και το θάρρος, τότε θα γίνουν δυναμικές γυναίκες που ξέρουν να διεκδικούν ό,τι αξίζουν.

Σύμφωνα με την Caroline Paul, συγγραφέα το βιβλίου «TheGutsy Girl: Escapades for Your Life of Epic Adventure», το θάρρος είναι κάτι που μαθαίνεται και το μόνο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να το κατακτήσει είναι να κάνει αρκετή πρακτική εξάσκηση.

