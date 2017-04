Oversize me - Οι 5 υπερμεγέθεις τάσεις στα σκουλαρίκια της σεζόν

Μεγάλοι οίκοι παρουσίασαν στις πασαρέλες κοσμήματα που ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα και πάνε το στιλ πολλά βήματα παρακάτω, κάνοντας σύνθημά τους το "The bigger the better!".

Πράγμα εντελώς λογικό, αφού τα σκουλαρίκια δίνουν ένταση και χαρακτήρα στις καθημερινές μας εμφανίσεις, απογειώνοντας το στιλ μας.

Ένα έργο τέχνης που αν φορεθεί σωστά μπορεί να αλλάξει εντελώς την εμφάνισή μας.

