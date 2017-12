Σχεδόν μισό αιώνα μετά τον τραγικό θάνατο του Τζίμι Χέντριξ, ο θρύλος του θα "ζωντανέψει" ξανά μέσα από τα ηχεία.

Όπως ανακοινώθηκε στις 9 Μαρτίου 2018 θα κυκλοφορήσει το album "Both Sides of the Sky" του σπουδαίου μουσουργού και κιθαρίστα της ροκ μουσικής σκηνής με δέκα από τα 13 συνολικά κομμάτια του γράφτηκαν μεταξύ 1968-1970 να βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας και να παραδίδονται στους φιλόμουσους.

Το νέο album θα είναι το τελευταίο της τριλογίας του μάγου της ηλεκτρικής κιθάρας μετά τα "Valleys of Neptune" (2010) και "People, Hell and Angels" (2013).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο penna.gr