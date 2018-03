Αποτελεί ένα απο τα φαβορί χρώματα αυτής της σεζόν και το συναντάμε σχεδόν παντού, απο τσάντες, αξεσουάρ και μαγιό μέχρι και σε total look. Τολμήστε αυτό το όμορφο και αισιόδοξο χρώμα και κλέψτε τις εντυπώσεις.

More in this category: