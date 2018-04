'Ολοι οι μεγάλοι οίκοι όπως Chanel, Victoria Beckham αλλά και οι μεγάλες εταιρείες όπως Zara και HM προτείνουν αυτό το υπέροχο, ρομαντικό χρώμα που δείχνει να ταιριάζει στις περισσότερες γυναίκες. Δείτε πως θα το συνδυάσετε και τολμήστε ακόμα και ένα total λιλά look.

More in this category: