Αν δεν έχετε σταθερό χέρι, καιρός είναι να ξεκινήσετε εξάσκηση καθώς όλοι οι σχεδιαστές προτείνουν cat eye make up αυτή την σεζόν. Απο τις έντονες γραμμές και τις glitter λεμπτομέρειες του Tom Ford μέχρι τα χρωματιστά eyeliner του Oscar de la Renta οι επιλογές είναι πολλές. Ωστόσο οι πέντε κυριάρχες τάσεις στο συγκεκριμένο μακιγιάζ είναι αυτές. Δείτε τις στο citywoman.gr

