Οι λευκές τσάντες είναι ένα απο τα πιο αγαπημένα αξεσουάρ των it girls και δεν υπάρχει ούτε ένας σχεδιαστής που να μη συμπεριέλαβε το λευκό στη συλλογή του για την άνοιξη -καλοκαίρι του 2018.

More in this category: