Πρωταγωνιστεί ο Paul Rudd ως Berg μαζί με ένα απίστευτο cast συμπεριλαμβανομένων των Mark Strong, Jeff Daniels, Paul Giamatti και Sienna Miller. Το Catcher Is a Spy έχει προγραμματιστεί να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 22 Ιουνίου 2018.

Αν αγαπάτε το μπέιζμπολ και τις ταινίες κατασκόπων, το Catcher was a Spy μοιάζει με ένα must-watch. Επικεντρώνεται στην αληθινή ιστορία του Moe Berg, ενός εβραίου, απόφοιτου του Princeton και εκπαιδευόμενου catcher για την ομάδα των Red Sox της Βοστώνη, που έγινε γνωστός ως δολοφόνος κατά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο.

More in this category: