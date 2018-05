Θα πληρώνατε περισσότερα από μισό εκατομμύριο δολάρια για ένα μπουκάλι Scotch; Μάλλον όχι. Aλλά υπάρχουν πολλοί κορυφαίοι συλλέκτες του κόσμου, που σίγουρα θα ήθελαν να αδράξουν την ευκαιρία να κερδίσουν δύο από τα πιο πολυπόθητα προϊόντα βύνης που παρήχθησαν ποτέ, στην δημοπρασία του οίκου Bonhams, με Fine and Rare Whiskey’ s, που θα πραγματοποιηθεί στο Χονγκ Κονγκ στις 18 Μαΐου.

