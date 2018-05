Ο καρπός του μπαομπάμπ λέγεται ότι έχει τρεις φορές την βιταμίνη C ενός πορτοκαλιού, 50% περισσότερο ασβέστιο από το σπανάκι και μια καλή προμήθεια αντιοξειδωτικών (έξι φορές την ποσότητα των μύρτιλλων). Εχει σκληρό κέλυφος σαν του καρυδιού και έναν λευκό κονιώδη πολτό. Μερικοί λένε ότι έχει γεύση που είναι ένας συνδυασμός ανανά και πεπονιού.

