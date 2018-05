Η Hello Kitty είναι στην Ιαπωνία κάτι σαν... εθνική σταρ, αφού η χαριτωμένη γατούλα είναι γέννημα-θρέμμα της χώρας και πολύ δημοφιλής.

Ένα ολόκληρο τρένο αφιερωμένο στη Hello Kitty θα κάνει δρομολόγια αυτό το καλοκαίρι στην Ιαπωνία!

More in this category: